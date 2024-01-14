احتفاء في جنوب أفريقيا بالفريق القانوني بعد عودته من محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

شارك العشرات من المتضامنين مع القضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا، الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، في استقبال حافل للفريقالقانوني لجنوب أفريقيا بعد عودته من محكمة العدل الدولية، ويعتبر هؤلاء المواطنون فلسطين قضية ملازمة لبلدهم.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع العشرات من المناصرين للقضية الفلسطينية في جنوب أفريقيا فيبهو الاستقبال بمطار بجوهانسبورغ، وخصصت لهم "استقبال الأبطال".

وحمل المستقبلون الأعلام الفلسطينية وأعلام جنوب أفريقيا، ورددوا عدداً من الشعارات المناصرة لفلسطين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي علىغزة، أبرزها شعار: "فلسطين حرة، فلسطين حرة".

من جانبه، عبر الفريق القانوني عن تفاؤله بالفوز بالقضية ضد إسرائيل وتحميل الأخيرة مسؤولية ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين فيالعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم المئة على التوالي.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدءالنظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمةبالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار "أمر فوري" لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.