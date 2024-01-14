الاقتصاد "الإسرائيلي" بعد 100 يوم من الحرب: ارتفاع حاد في الأسعار

فلسطين اليوم

نشرت صحيفة "Israel Hayom" الإسرائيلية تقريراً الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024، حول معاناة الإسرائيليين من موجة مستمرةمن ارتفاع الأسعار في مجموعة متنوعة من مجالات الاستهلاك، بعد مرور 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنه نظراً لزيادات الأسعار التي أعلنتها بالفعل شركات المواد الغذائية المختلفة، سيلاحظ الإسرائيليون قريباً مزيداً منالارتفاع في أسعار المنتجات يقابلها تراجع في الإنفاق.

وأوضح أن إحدى الظواهر التي واجهها المتسوقون في سلاسل الأغذية خلال الحرب هي ارتفاع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات والقليلمن العروض الترويجية.

وأعلنت عدة شركات مؤخراً عن زيادة الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد الأولية والمنتجات الزراعية على خلفية الحرب، وفقاًللصحيفة.

سيدة تتسوق في سوبر ماركت في تل أبيب

سيدة تتسوق في سوبر ماركت في تل أبيب

وبحسب الاختبار الذي أجراه السوق الإلكتروني Pricez، يبدو أنَّ العديد من المنتجات ازدادت تكلفة في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنةبأغسطس/آب 2023، قبل الحرب.

وتابعت الصحيفة: "ارتفع سعر الأرز الفارسي بنسبة 17%، وزيت الزيتون بنسبة 9%، والحمص الجاف بنسبة 14%، والعدس الأحمربنسبة 11%، واللحم البقري المفروم بنسبة 11%، وشرائح الدجاج الطازجة بنسبة 5%، وشرائح الشنتزل الطازجة بنسبة 9%، والدجاجةالكاملة بنسبة 11%، والتونة بنسبة 5%، والدقيق الأبيض بنسبة 5%.

من جهته، قال مسؤول في سلاسل الأغذية لصحيفة Israel Hayom إنَّ "زيت الزيتون ارتفع سعره بطريقة ملحوظة. ومعظم المعروض منهفي إسرائيل مستورد، وقد ارتفع سعره في الخارج بنحو 120%؛ مما أدى إلى زيادة إضافية كبيرة في الداخل قد تصل إلى 20%. كماندر المعروض من زيت الزيتون ولا توجد أنواع كثيرة على الرف".



أضاف المسؤول: "صارت جميع البقوليات أكثر تكلفة. ومن يتصدر هذه الفئة هي شركة Soget، وقد رفعت الأسعار في إسرائيل بسببهبوط سعر العملة. يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النقل البحري، بعد تهديد الحوثيين؛ مما سيضيف زيادة أخرى إلى ارتفاع أسعار اللحومالطازجة؛ لأنَّ هناك نقصاً كبيراً في المعروض وتضاعفت تكلفة النقل ثلاث مرات؛ مما زاد من متوسط سعر الكيلوغرام الواحد".

ووفق المصدر نفسه "سنشهد زيادات أخرى في الأسعار. ففي الأيام الأخيرة، ارتفعت أسعار العملات وهي في صعود مستمر، وارتفعتتكلفة النقل والمواد الخام. وسيتسبب استمرار نقص المعروض في زيادات الأسعار".