حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية والإعلام العبري يؤكد مقتل جنديين

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله أن مجاهديها استهدفوا قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال شمال فلسطينالمحتلة بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح.

و أكدت القناة العبرية الـ14 مقتل جنديين وأصابة 2 آخرين جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة كفر يوفال.

كما استهدف حزب الله مرابض المدفعية في خربة ماعر، وتجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج، وتجمعًا آخر لجنود العدو الإسرائيليفي محيط موقع حدب يارون، وموقع بركة ريشان العسكري، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، مشيراً إلى استهدافهذه المواقع بالأسلحة المناسبة و إصابتها بشكل مباشرة.‏

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن الطائرات المعادية شنت غارة جوية على منطقة اللبونة وثانية على جبل بلاط، فيما قصفتمدفعية الإحتلال أطراف بلدتي مروحين ورامية، وحّي درب السوق جنوب بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدتي الجبين وطير حرفا في قضاء بنتجبيل، وأضافت أن القصف المدفعي طاول أيضاً "بيت ليف"، والأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم.