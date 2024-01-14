عدوان أميركي بريطاني على مواقع يمنية في جبل جدع

فلسطين اليوم

أفادت قناة المسيرة اليمنية عن تجدد العدوان الأمريكي البريطاني على مواقع يمنية واستهدف هذه المرة جبل جدع بمديرية اللحية، وأضافت أن طائرات التجسس الأميركي المعادي تحلق وبشكل كثيف في سماء المحافظة.

ويشار إلى أن تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن، يوم الجمعة الماضي، ضربات جوية بـ 73 غارة استهدفتِ العاصمةَ صنعاءَ ومحافظاتِ الحديدةَ وتعزَّ وحجةَ وصعدةَ، فيما شن يوم أمس السبت غارة جوية على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء.