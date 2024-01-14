الاحتلال يكشف عدد جنوده الجرحى في غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال للمرة الأولى بحصيلة كاملة لعدد الإصابات التي لحقت بجنود جيشها خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى العشرات الذين ما زالوا في حل الخطر.

وفي بيان كشف جيش الاحتلال، عن إصابة 1106 عسكري منذ بدء العملية البرية في غزة ، 240 بحالة خطرة، فيما أكدّ أنّ 12 ضابطًا وجنديًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال الأحد، عن مقتل جندي في صفوفه، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 522 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، فقد قتل 522 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة، بينهم 188 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.