في اليوم الـ100 من ملحمة "طوفان الأقصى".. المقاومة ما زالت "رقما صعبا"

فلسطين اليوم

رغم مرور مئة يوم على إطلاق العنان لآلة القتل الإسرائيلية، وإعلان مجلس الحرب "الإسرائيلي" أهدافه الرئيسية؛ وهي القضاء علىالمقاومة، واستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع، إلا أن هذه الأهداف أصبحت صعبة المنال، وغير قابلة للتحقيق، فالمقاومة ما زالت رقماصعبًا، وتواصل عملياتها في كل مناطق قطاع غزة، وما زالت تحتفظ بالأسرى الإسرائيليين لديها، رغم حجم القوة الهائلة التي استخدمتهاقوات الاحتلال، أملا في كسر المقاومة والنيل منها.

أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكرية لحركة "حماس"، اليوم الأحد أنّ مجاهديها تمكنوا من تدمير دبابة صهيونية من نوع"ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أكّدت أنّ مجاهديها اشتبكوا أيضاً مع قوة صهيونية خاصة بالأسلحة الرشاشة ، ودك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال بقذائف الهاون فيخان يونس.

وفي بيان آخر أعلنت الكتائب عن دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون. كما قصفت كتائبالقسام مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة "M75" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وأكد مصدر قيادي بكتائب القسام أن الرشقة الصاروخية على مدينة أسدود المحتلة انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال.

سرايا القدس:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استهداف تجمعاً لجنود العدو في منطقة المصدر وسطقطاع غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي، وتحشدات العدو في موقع "كوسوفيم" بصواريخ بدر 1.

وفي عملية مشتركة مع كتائب الأقصى - لواء العامودي أعلنت سرايا القدس قصف تحشدات العدو محيط كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونسبوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

كما أكدت قصف تحشدات العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس.

كتائب المجاهدين

أما "كتائب المجاهدين" فأكدت من جهتها أنها استهدفت طائرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" بصاروخ أرض - جو في أجواء مدينة غزة.

كما دك مجاهدوها مقرات القيادة الميدانية للعدو الصهيوني في عدد من محاور غزة والشمال بعدد من الرشقات الصاروخية قصيرة المدىوقذائف الهاون..

وأعلنت عن دك مغتصبة (سعد) برشقة صاروخية مساء اليوم.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، أنها تمكنت من استهداف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي كانت تتوغل في محور المغراقةجنوبي غزة، بقذيفة "تاندوم" وأصابتها إصابة مباشرة.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن قصف تحشداً لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون عيار 120ملم علي موضع القيادةوالسيطرة في محيط شارع 5 وسط قاطع خانيونس .