استشهاد مصور قناة "الغد" في قصف إسرائيلي شمال غزة

فلسطين اليوم

نعت قناة "الغد" مصورها في قطاع غزة يزن الزويدي، الذي استشهد الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال له في شمال غزة.

وحملت القناة في بيان لها قوات الاحتلال المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة، وناشدت المؤسسات الحقوقيةالدولية إدانة جرائم الاحتلال ضد حرية التعبير.

وفي صبيحة اليوم، استشهد الصحفي الزويدي، يرتفع عدد الصحفيين الذي استشهدوا على يد قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى 118 شهيدا، وفق المكتبالإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

كما استشهاد الصحفي علي أبو عجوة حفيد الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، في قصف للاحتلال استهدفه في مدينة غزة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن أبو عجوة، مصور يعمل في وكالة السلطة الرابعة في القطاع، واستشهد جراء غارة إسرائيلية على المنطقةالتي يوجد بها في مدينة غزة.