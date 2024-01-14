مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

فلسطين اليوم

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان استهدف مستوطنة"يوفال" شمال فلسطين المحتلة عصر اليوم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الرقيب (المتقاعد) باراك أيالون، 45 سنة، من كفار يوفال، جندي حماية عن مستوطنة في وحدة 769، قُتلنتيجة قصف مضاد للدروع في كفار يوفال.

وفي وقت سابق أفادت خدمة الإسعاف والجيش الإسرائيلييين بمقتل "إسرائيلي" بصاروخ أطلق من لبنان في منزل بتجمع سكاني فيمناطق حدودية شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت خدمة نجمة داوود الحمراء عن "وفاة رجل في الأربعينيات من عمره"، وذلك بعدما أكد الجيش أن صاروخًا أصاب منزلًا في تجمعكفار يوفال السكني.