بلدية غزة تطالب بالتدخل العاجل لسحب مياه الأمطار من حي الشيخ رضوان

فلسطين اليوم

طالبت بلدية غزة المؤسسات الدولية بسرعة التدخل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل مضخات بركة تجميع مياه الأمطار بحي الشيخ رضوان والذي وصل منسوبها لمستوى حرج بسبب استمرار استمرار تساقط مياه الأمطار وتسرب المياه العادمة للبركة بسبب قصف الاحتلال لخطوط الصرف الصحي الرئيسة في منطقة النفق.

وأكدت البلدية أن فيضان البركة يشكل خطورة كبيرة على سلامة المناطق المحيطة بها لاسيما بعد استهداف الاحتلال لمرافق البركة وتدمير أجزاء كبيرة من أسوارها ومرافقها، بالإضافة إلى تضرر بعض المضخات والمولدات في البركة.

أوضحت أن نفاد الوقود شكل أزمة كبيرة في قدرة البلدية على تشغيل المضخات وتصريف مياه البركة والحد من ارتفاع منسوبها، وإزالة الخطر عن السكان في محيط البركة.