تواصل عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى لليوم المئوي..اقتحامات للمستوطنين وتضييق على المصلين

فلسطين اليوم

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط حصارٍ متواصل علىالأقصى، وتشديدٍ لإجراءات الدخول إليه وآداء الصلاة فيه، لليوم الـ 100 على التوالي.

وأفاد شهود عيان، بأنّ عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته، كما أدوا طقوساًتلمودية، وذلك بحراسةٍ من قوات الاحتلال.

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة ومداخل المسجد الأقصى، الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد؛ ما تسبب فيانخفاض أعداد المصلين هناك.

وأفادت وسائل إعلامٍ محلية فلسطينية بأنّ قوات الاحتلال قمعت المصلين الذين لم يتمكّنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بسببالإجراءات العسكرية المشدّدة المفروضة عليهم، حيث قام المصلون بتأدية الصلاة في حي وادي الجوز المجاور للبلدة القديمة في مدينة القدسالمحتلة.

ويتعرض الأقصى لاقتحاماتٍ شبه يومية مِن قبل المُستوطنين، في مُحاولةٍ من الاحتلال لتقسميه زمانياً ومكانياً كما هو الحال في المسجدالإبراهيمي في مدينة الخليل.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض حصارها على المسجد الأقصى المبارك، منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بفرضالقيود على الدخول إليه، والسماح لكبار السن والنسوة بدخوله وسط إجراءات فحص الهويات، والتفتيش الذاتي، إضافةً الى مواصلة نصبالسواتر الحديدية والتمركز الدائم على كافة أبوابه وطرقاته، وذلك حسبما أكّد ناشطون مقدسيون ووسائل إعلام فلسطينية.

هذا، وجدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرار منع محافظ القدس، عدنان غيث، من دخول الضفة الغربية والتنقل بين مدنها.

وقالت محافظة القدس، في بيانٍ مقتضب، إنّ المحافظ غيث "يخضع لحبسٍ منزلي في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى منذ أكثر منسنة ونصف السنة"، موضحةً أنّه كانت قد صدرت بحقه 4 قرارات عسكرية إسرائيلية منذ توليه مهامه كمحافظٍ للقدس المحتلة قبل أكثر من 5 سنوات، وأنّ هذه القرارات تُجدّد بشكلٍ دوري.