غالانت يغادر اجتماع مجلس الحرب جراء منع مدير مكتبه من الحضور

فلسطين اليوم

قال إعلام عبري، إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت غادر اجتماع مجلس الوزراء الحربي، جراء منع مدير مكتبه من الحضور، وسط تزايد التوتر داخل المجلس.

وأضافت /هيئة البث الإسرائيلية/ (رسمية)، اليوم الأحد، أنّ التوترات داخل مجلس الوزراء الحربي تتزايد، حيث غادر غالانت المناقشة الوزارية، مساء السبت، بسبب عدم الموافقة على بقاء مدير مكتبه.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة /13/ الخاصة، أن غالانت طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التشويش على عمله داخل الحكومة.

وخلال الشهور الأخيرة، تطرق الإعلام العبري مرارا، إلى خلافات مستمرة بين غالانت ونتنياهو، تتعلق بكيفية إدارة الحرب على قطاع غزة، وما بعد الحرب، بالإضافة إلى محاولات نتنياهو المتكررة لتحميل الجيش مسؤولية العدوان على قطاع غزة.