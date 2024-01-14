أكسيوس: بايدن ومسؤولون كبار محبطون من نتنياهو

فلسطين اليوم

ذكر موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبارا محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن المتعلقة بالحرب على غزة.

وأشار الموقع إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسوؤل الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن "إسرائيل" لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى "إسرائيل"، أدّت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة، وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.

وذكر موقع أكسيوس أن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأنهى الرئيس الأميركي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

من جهتها كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطيل أمد الحرب على غزة لأسباب سياسية وشخصية.