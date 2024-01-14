جيش الاحتلال يعتقل سبعة من رعاة الأغنام في مسافر يطا

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين خلال رعيهم الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية المجاز في مسافر يطا، واعتقلت سبعة من رعاة الأغنام في القرية وهم: طالب محمد عيسى، سلمان موسى أبو عرام، محمد محمود موسى، محمود محمد موسى، طايل محمد موسى، تيسير محمود موسى، وأحمد محمد موسى.

وتتعرض مسافر يطا لهجمة متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين، طالت المواطنين وممتلكاتهم، بهدف تضييق الخناق عليهم وترحيلهم من أراضيهم