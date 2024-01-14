شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل

فلسطين اليوم

أفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرب بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وقالت، إن قوات الاحتلال سلمت طواقهما جثمان شابين، أطلق عليهما النار في واد الريم قرب سعير.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب سعير.