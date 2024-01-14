استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم عين السلطان

فلسطين اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الطفل لؤي الصوفي (14 عاما) من مخيم عين السلطان، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الصدر، عقب استهداف قوات الاحتلال المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، وأضافت أنه تم نقل جثمان الشهيد إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين بالرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم، ما ادى إلى إصابة الطفل الصوفي ونقل إلى مستشفى أريحا الحكومين وهناك أعلن عن استشهاده.

إلى ذلك أصيب شاب برضوض وكسور، اليوم الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، واعتقل تسعة مواطنين بينهم أطفال وأشقاء من محافظة الخليل.