حزب الله يسقط مسيرة ويستهدف مواقع إسرائيلية

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله، أن مقاتليه تصدوا لمُحلّقة ‌‏تابعة للعدو الإسرائيلي فوق بلدة مروحين بالأسلحة المناسبة ممّا أدّى إلى سقوطها، كما استهدف المقاومون موقع ‏العاصي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا قوة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر يوفال شمال فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح فيما أكدت القناة العبرية الـ14 مقتل جنديين وأصابة 2 آخرين جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة كفر يوفال.

كما استهدف حزب الله مرابض المدفعية في خربة ماعر، وتجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع المرج، وتجمعًا آخر لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارون، وموقع بركة ريشان العسكري، والتجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، مشيراً إلى استهداف هذه المواقع بالأسلحة المناسبة و إصابتها بشكل مباشرة.‏

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، أن الطائرات المعادية شنت غارة جوية على منطقة اللبونة وثانية على جبل بلاط، فيما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدتي مروحين ورامية، وحّي درب السوق جنوب بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدتي الجبين وطير حرفا في قضاء بنت جبيل، وأضافت أن القصف المدفعي طاول أيضاً "بيت ليف"، والأطراف الجنوبية لبلدة مروحين ووادي زمزم.