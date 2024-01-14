23968 شهيدًا و60582 إصابة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، يوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23,968 شهيدا و60,582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في تصريح صحفي، في اليوم الـ100 للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ارتكب الاحتلال أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة تعمد فيها مسح الأحياء السكنية بعوائلها.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 125 شهيدا و265 إصابة وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد القدرة بأنه خلال 100 يوم من العدوان الاسرائيلي تعمد الاحتلال قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 اخرين في ظروف قاسية.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية واخراج 30 مستشفى و53 مركز صحي عن الخدمة وتدمير 121 سيارة اسعاف ما أدى إلى انهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

وأوضح أن 70 % من ضحايا العدوان الاسرائيلي هم من الاطفال والنساء، وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكد أن الاحتلال أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الامراض والأوبئة.

وذكر أنه خلال 100 يوم من العدوان لم يفلح المجتمع الدولي في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الانسانية والصحية بين النازحين، داعيًا شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان.