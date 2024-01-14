مؤسسات الأسرى: 5875 معتقلا في الضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري، بالإضافة لاعتقال (15) مواطناً من عمال غزة من بلدة بديا/سلفيت.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي القدس، في تقريرهما اليومي، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أنه إلى جانب حملات الاعتقال، تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (5875)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.