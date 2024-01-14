الاحتلال يقر بإصابة 4 جنود بعد اشتباكات مع مجموعة تسللت إلى موقع في مزارع شبعا

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 4 جنود أصيبوا بعد اشتباكات ليلاً مع خلية تسللت قرب موقع في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، تقريراً كشفت فيه تفاصيل عملية التسلل التي شهدتها منطقة مزارع شبعا ليل السبت - الأحد، قالت فيه "إن 3 مسلحين تمكنوا من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في مزارع شبعا، حيث تمكنت أجهزة المراقبة من التعرف على المجموعة التي كانت تنصب كميناً لدورية إسرائيلية، قبل حدوث تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل المسلحين".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الجيش أطلق أيضاً قذائف مدفعية على المنطقة تزامناً مع الإشتباك الذي حصل.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها أنّ عدد المسلحين هو 4، مشيرة إلى أنهم عبروا باتجاه الأراضي المحتلة قبل أن يتم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال وبالتالي استشهادهم.