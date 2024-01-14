رئيسي: على محكمة العدل الدولية اتخاذ قرار مسؤول ضد إسرائيل

فلسطين اليوم

قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، "إنّ تضحيات الفلسطينيين رفعت الستار عن نفاق أميركا وبريطانيا وفرنسا وزيفهم"، معرباً عن أمله أن تتخذ محكمة العدل الدولية قراراً مسؤولاً في إثر دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب بعنوان "طوفان الأقصى الدولي ويقظة الوجدان الانساني"، اليوم الأحد، في طهران، أضاف رئيسي أنّ "قضية فلسطين تحولت إلى أهم مواضيع البشرية اليوم، وباتت على رأس أولويات ضمائر الشعوب والحكومات".

وأشار إلى أنّ "التطبيع ومحادثات السلام لم تجدي نفعاً"، و"كامب ديفيد وشرم الشيخ وأوسلو مثال على ذلك"، لافتاً إلى أنّ "السبب هو الهيمنة العالمية ولا يمكن الوثوق بها لأنها لا تلتزم بتعهداتها".

وجدد الرئيس الإيراني تأكيد بلاده على "استمرار دعم أهل غزة وفصائل المقاومة التي وصلت إلى تطور قتالي كبير، وتستعمل اليوم الصواريخ المتطورة والطائرات المسيرة"، مشيراً إلى أنه واجب على كل إنسان حر في العالم.