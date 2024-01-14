إدارة سجن "الدامون" تفرض عقوبات انتقامية بحق الأسيرات

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، تفاصيل العقوبات الانتقامية والقمع الوحشي، الذي تتعرض له الأسيرات داخل سجن الدامون، منذ بداية الهجمة الشرسة والحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت هيئة الأسرى، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال قامت منذ اليوم الأول لأحداث غزة، بالهجوم على غرف الأسيرات وعزلهن،كما أغلقت الكانتين، وقلصت ساعات الاستحمام، وعزلت المعتقلات عن العالم الخارجي، ومنعت زيارة الأهل او الاتصال بهم، كما أوقفت زيارة المحامين، وسحبت كل الأجهزة الكهربائية والراديو والتلفاز.

يشار إلى أن عدد الأسيرات في سجن الدامون بلغ 87، 54 منهن من قطاع غزة، و11 اسيرة من الأراضي المحتلة عام 1948، وثلاث معتقلات من القدس المحتلة، و19 من محافظات الضفة الغربية.