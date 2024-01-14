الأورومتوسطي: 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح

فلسطين اليوم

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن نحو 100 ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح المرصد في بيان له، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31.497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28.951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته %92 تقريبا من إجمالي الضحايا، بمن في ذلك 12.345 طفلًا، و6.471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61.079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأضاف الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية أ،عداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.

وأكد الأورومتوسطي أن هناك مئات الجثامين في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.