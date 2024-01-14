الجهاد الإسلامي: اعتقال شقيقتي العاروري ينضوي ضمن الأعمال الانتقامية من شعبنا

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية اعتقال شقيقتي الشهيد صالح العاروري، تؤكد أن كل ما يمارسه الاحتلال ينضوي ضمن الأعمال الانتقامية وفي إطار حربه المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.

وحيت حركة الجهاد صمود وثبات أهالي الضفة المحتلة، وتوسع عمليات المقاومة والتصدي لاعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، بشكل بات يربك المؤسسات الأمنية والسياسية في الكيان، مؤكدة استمرار المقاومة وتصاعدها حماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.