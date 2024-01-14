الإعلام العبري: انفجار في مفاعل "كرمل أوليفنز" في خليج حيفا

فلسطين اليوم

قال الإطفاء "الإسرائيلي"، اليوم السبت، إن انفجارا حدث في مفاعل "كرمل أوليفنز" في خليج حيفا المحتلة.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أنه "بسبب الضغط العالي في الغلاف الجوي".

وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الانفجار الذي حصل في مصافي خليج حيفا هو ناتج عن خلل تسبب بذلك، وليس حدثاً أمنياً.

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مركز المصافي تصريحه بأن الأمر يتعلق بارتفاع مفاجئ في الضغط في منشأة محمية للضغط العالي، تسببت في كسر قرص الأمان، ونتيجة لذلك، صدر صوت مفاجئ يشبه الانفجار.

وقال إن هذه ظاهرة إحصائية تحدث في بعض الأحيان، لكن الأسباب لا تزال قيد البحث.

ومنذ أيام، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ضرب هدف حيوي في حيفا المحتلة، لافتاة إلى أن الاستهداف جرى باستخدام صاروخ "الأرقب".