"لوموند" تحذر من تحول حرب غزة إلى حرب إقليمية بالبحر الأحمر

فلسطين اليوم

قالت صحيفة لوموند، إن التوتر في البحر الأحمر، مع رد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة اليمنية على السفن التجارية باسم التضامن مع القضية الفلسطينية، كل ذلك دليل على عدم الاستقرار الإقليمي،وينذر بحرب في البحر الأحمر.

وحذرت الصحيفة من أن هجمات القوات المسلحة اليمنية التي تستهدف -حسب قولهم- سفن الشحن المتجهة إلى "إسرائيل" وحدها ستكون لها عواقب وخيمة على نطاق عالمي إذا انتهت إلى منع الملاحة في هذا المحور الحيوي، مما يجبر الولايات المتحدة على اتخاذ شكل من أشكال التوازن الجيوسياسي.

وخلصت لوموند إلى أن هذه التوترات تشير بوضوح إلى عدم الاستقرار الإقليمي الذي ضاعفته الحرب على غزة 10 مرات، وهو يؤكد العديد من الاعتبارات الإنسانية الداعية بقوة إلى إنهاء حرب تجعل هذا الشريط الضيق من الأرض غير صالح للعيش ليس بالنسبة لقادة حركة المقاومة الإسلامية حماس وحدهم، بل لجميع المدنيين الفلسطينيين المحاصرين هناك.