جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جندي في معارك غزة

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول عدوانه على غزة يومه الـ100.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن المساعد احتياط اندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاما من بلدة كريات غات (جنوب) قتل أثناء المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية.

وأضاف البيان أن الجندي كان تابعا للواء "ساعر مغولان".

وكان الاحتلال أعلن أمس مقتل أحد جنوده، وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.

وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.