تظاهرات في "تل أبيب" تدعو لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح المحتجزين

فلسطين اليوم

تظاهر آلاف المستوطنين، في وقت متأخر أمس السبت في تل أبيب المحتلة، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عشية مرور 100 يوم على احتجازهم، بينما طالب آخرون بإنهاء الاحتلال وإيقاف الحرب.

وحملت الحشود المتظاهرة لافتة ضخمة كتبت عليها عبارة "والعالم يبقى صامتا"، وهتفوا بضرورة إطلاق سراح الرهائن "الآن، الآن، الآن".

كما تجمع نحو 100 شخص بشكل منفصل للمطالبة بإنهاء الحرب، ولوحوا بلافتات كتب عليها "الانتقام ليس نصرا" و"لا للاحتلال".