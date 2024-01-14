قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، عددا من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في محافظة الخليل، واعتقلت 9 مواطنين بينهم أطفال وأشقاء بعد مداهمة منازلهم.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ودهمت عددا من منازل المواطنين، واعتدت بالضرب المبرح على مواطن، ما أدى لإصابته بكسور في اليد والساق، واعتقلت شقيقه داوود.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وبلدة إذنا، واعتقلت لؤي جمال جوابرة (19 عاما)، وسيف الدين صلاح جوابرة (15 غلما)، ومالك الصغير (16 عاما)، ومحمد مطلق أبو اجحيشة وأبناءه معتز ومهند ومعن، وشقيقة رائد، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض، إن قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل المواطنين من عائلات بحر والزعاقيق وعلقم في منطقة الظهر وحارة بحر، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بعد أن احتجزت أصحابها وأفراد عائلاتهم في غرف صغيرة، كما استولت على مركبة للمواطن نادي الجعار، وأجبرته على ايصالها إلى مستوطنة "كرمي تسور".

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت امرين شمال مدينة نابلس واعتقلت الطالبين الجامعيين براء حسون وعادل مثنى بعد مداهمة منزليهما.

كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس واعتقل الشابين أيسر عليوي ومجاهد خرسانة بعد اقتحام منزليهما، إلى جانب اعتقال الشابين حمزة دويكات وحازم جودة من داخل مركبة بحي التعاون في المدينة.

وشهدت محافظة رام الله اقتحامات متفرقة، حيث دهمت قوات الاحتلال قرية بيت ريما شمال غرب رام الله واعتقلت الشاب عرفات عبد الحي البرغوثي.

كما دهم الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة واعتقل شابين، بعد مداهمة عشرات الجنود للقرية.

وفي قرية المدية غرب المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال رشاد ونجله أسامة، بعد اقتحام منزلهم.