عشرات الشهداء والإصابات في تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني 50 شهيدا عقب قصف منزل يتكون من ثلاثة طوابق بصاروخين على الأقل، يؤوي عددا من عائلات الشوبكي والزوخ والحسونة والقاسم في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، ونقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء والمعمداني بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين، وأصيب 10 آخرون، بقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وقصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.

وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، انتشل 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء انتشلو من مخيمي المغازي والبريح، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 مواطنا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خان يونس، ونقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء إلى المستشفى الأوروبي وكمال ناصر.

واستشهد على الأقل 23 مواطنا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار والكويتي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم، ما أدى إلى ارتقاء نحو 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية.