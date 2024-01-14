400 الف يتظاهرون في واشنطن تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

فلسطين اليوم

تظاهر عشرات الآلاف من الناشطين في واشنطن، وي إطار "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة ورفضا للدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي..

ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بأكثر من 400 ألف متظاهر، الأعلام الفلسطينية في مسيرة تضامنية في اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون بـ"وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة" و"أوقفوا الحرب على غزة" و"أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".

وعلى مقربة من البيت الأبيض، حث متحدثون الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إنهاء الدعم العسكري والمالي لـ"إسرائيل".

وقدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين استشهدوا أو أصيبوا في القطاع.