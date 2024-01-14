عشرات مراكز الإيواء تغرق بمياه الأمطار في قطاع غزة

فلسطين اليوم

غرقت عشرات مراكز الإيواء في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بمياه الأمطار الغزيرة المختلطة مع مياه الصرف الصحي.

ودخلت المياه إلى خيام النازحين، إضافة إلى منازل المواطنين، في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم.

كذلك دخلت مياه الأمطار إلى صفوف مدارس وكالة الأونروا، في حي الرمال، ومنطقة مربع الجامعات، ومنطقة عسقولة، وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

وفي وسط القطاع، دخلت مياه الأمطار إلى مراكز الإيواء التي تضم عددا من مدارس الأونروا والحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خان يونس ورفح، كما غرقت غالبية الخيام بمدينة رفح وتطايرت بفعل الرياح الشديدة،

وتؤوي مراكز الإيواء ومخيمات النازحين عشرات آلاف المواطنين الذين يعانون ظروفا إنسانية قاسية بفعل العدوان وشح الغذاء والطقس العاصف.

وناشد المواطنون، كل المؤسسات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس، في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.