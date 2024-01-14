الاحتلال يعتقل 15 عاملا من قطاع غزة في بديا غرب سلفيت

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 15 عاملا من قطاع غزة في بلدة بديا، غرب سلفيت.

واقتحمت قوات الاحتلال مبنى بلدية بديا، حيث يقيم عدد من عمال قطاع غزة، الذين طردهم الاحتلال من أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 48، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، واعتقلت 15 منهم.

وحطمت قوات الاحتلال محتويات مبنى بلدية بديا، واعتدت بالضرب على طاقم إسعاف بديا، ومنعته من الاقتراب من المنطقة.