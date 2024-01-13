تدمير دبابات واستهداف تجمعات عسكرية.. يوم ملتهب عند الحدود الفلسطينية اللبنانية

الساعة 11:35 م|13 يناير 2024

فلسطين اليوم

أعلنتِ المقاومة ُ الإسلامية ُ في لبنان استهدافها دبابة َ ميركافاه إسرائيلية ً في موقع ِ المطلة أثناءَ قصفِها القرى اللبنانية ما أدّى إلى تدميرِها ووقوع ِ طاقَمِها بين قتيلٍ وجريح.

كما أعلنتِ المقاومة ُ الإسلامية ُ استهدافَ مُستعمرةِ ‏شتولا بالأسلحةِ المناسبةِ ما أدَّى إلى إصابةِ أحدِ المباني فيها‏. كما استهدفت تجمُّعينِ لجنودِ العدوِّ في تلة الطيحات وقلعةِ هونين بالأسلحةِ المناسبةِ وأصابوهُ إصابة ً مباشِرة.‏

وشملتِ استهدافاتُ المقاومةِ اليومَ موقع َ رويسات العلم في مزارع شبعا، و‌‏‌‏‌‌‌‏موقِعَيْ ‏العاصي و‏بركة ريشا بالأسلحةِ المناسبة، ‏كما استهدفَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميةِ ‌‏‌‏‌‌‌‏ثُكنة َ ‏برانيت وحاميَتَها بالأسلحةِ الصاروخيةِ وحقَّقوا فيها إصاباتٍ مباشِرة.‏ ‏