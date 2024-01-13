تدمير دبابات واستهداف تجمعات عسكرية.. يوم ملتهب عند الحدود الفلسطينية اللبنانية

فلسطين اليوم

أعلنتِ المقاومة ُ الإسلامية ُ في لبنان استهدافها دبابة َ ميركافاه إسرائيلية ً في موقع ِ المطلة أثناءَ قصفِها القرى اللبنانية ما أدّى إلى تدميرِها ووقوع ِ طاقَمِها بين قتيلٍ وجريح.

كما أعلنتِ المقاومة ُ الإسلامية ُ استهدافَ مُستعمرةِ ‏شتولا بالأسلحةِ المناسبةِ ما أدَّى إلى إصابةِ أحدِ المباني فيها‏. كما استهدفت تجمُّعينِ لجنودِ العدوِّ في تلة الطيحات وقلعةِ هونين بالأسلحةِ المناسبةِ وأصابوهُ إصابة ً مباشِرة.‏

وشملتِ استهدافاتُ المقاومةِ اليومَ موقع َ رويسات العلم في مزارع شبعا، و‌‏‌‏‌‌‌‏موقِعَيْ ‏العاصي و‏بركة ريشا بالأسلحةِ المناسبة، ‏كما استهدفَ مجاهدو المقاومةِ الإسلاميةِ ‌‏‌‏‌‌‌‏ثُكنة َ ‏برانيت وحاميَتَها بالأسلحةِ الصاروخيةِ وحقَّقوا فيها إصاباتٍ مباشِرة.‏ ‏