الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر مخيمها..وإصابات بمواجهات بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الآليات مساء اليوم السبت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وحاصرت المدخل الرئيس لمخيمها وسط اشتباكات مسلحة، فيما أصيب 12 فلسطينيا خلال اقتحام مخيم الفارعة وبلدة عرابة.

وأصيب شابان فلسطينيان بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، وفق شهود عيان.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقم الاسعاف نقلت أحدهما إلى المستشفى بينما اعتقلت قوات الاحتلال الجريح الثاني. وانتشرت قوات الاحتلال في أحياء البلدة وأطلقت النار على مركبة فلسطينية، واعتدت على سائقها بالضرب قبل إطلاق سراحه.