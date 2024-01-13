كمائن واشتباكات من مسافة صفر..سرايا القدس تحاصر العدو!

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، أنّها استهدفت القوات الإسرائيلية في مختلف محاور القتال والتصدّي التي يُحاول الاحتلال التقدّم من خلالها في قطاع غزّة، موجّهةً رشقاتٍ صاروخية جديدة إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع.

وبثّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد من العملية المشتركة التي نفّذها مجاهدوها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهيد نضال العامودي، إذ أظهر مقطع الفيديو مشاهد لقصف تجمات آليات وجنود الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس خوض مقاتليها اشتباكاتٍ ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المُضادة للدروع في محاور التصدّي للتقدّم الإسرائيلي شرقي البريج والمغازي وسط قطاع غزّة.

وقصفت السرايا بوابلٍ من قذائف "الهاون النظامي" تجمعاً لجنود الاحتلال في محاور التقدم شمالي وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزّة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت السرايا قصف مجاهديها مستوطنة "إيرز"، والمستوطنات المحيطة بقطاع غزّة برشقةٍ صاروخية.