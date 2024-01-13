شركة الاتصالات الفلسطينية: استشهاد اثنين من طواقمنا أثناء عملهم في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس

فلسطين اليوم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية - جوال ارتقاء زميلين آخرين من طواقمها أثناء عملهم في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس حيث تم استهداف سيارة الشركة بقذيفة مباشرة.

كما دانت الشركة استمرار الهمجية والعدوان على شعبنا الفلسطيني في القطاع، والذي أدى اليوم لاستشهاد الزميلين نادر أبو حجاج وبهاء الريس، ما يرفع عدد من ارتقوا من طواقم الشركة إلى 13 منذ بداية العدوان.