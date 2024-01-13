المقاومة تعلن فقدان الاتصال بـخلية مسؤولة عن 4 أسرى كانوا لديها منذ 2014

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام عبر مقطع فيديو بثته، مساء اليوم السبت، عن فقدانها الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين كانوا لديها في غزة منذ عام 2014.

وتحت عنوان "الوقت ينفد" في إشارة إلى تعثر جهود إبرام صفقة تبادل أسرى حتى اليوم، نشرت "القسام" في الفيديو صوراً للأسرى الأربعة، وهم كل من شاؤول أرون وهدار غولدن وأبراهام منغيستو وهشام السيد، الذين وقعوا في أسر المقاومة قبل 10 سنوات، إبان حرب 2014.

وكتبت تحت الصور بعد تعداد سنوات الأسر: "للأسف قطع الاتصال بالخلية.. الاتصال ما زال بأيدينا بالماضي والآن.. ومرة أخرى (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو وحكومته غير مهتمين لعودة أبنائكم وأعزائكم".