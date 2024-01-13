عملية عسكرية في مخيم الفارعة تسبب في إصابة 10 مواطنين.. تصعيد الأوضاع يتسارع مع استمرار الهجمات

فلسطين اليوم

أصيب 10 مواطنين بجراح متفاوتة، مساء اليوم السبت، خلال عملية عسكرية استمرت 6 ساعات في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وقالت مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني: إنّها تعاملت مع عشر إصابات منها: خمس إصابات بالرصاص الحي، وخمس إصابات بشظاياالرصاص الحي.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في المخيم بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت زخات رصاص متقطعةبين وقت وآخر خلال اقتحام الاحتلال للمخيم، كما سمع دوي انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة محلية الصنع، ألقاها المقاومون أو زرعوهافي طريق الآليات العسكرية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين واحتجزتهم في العراء طيلة عمليتها العسكرية التي استمرت لـ 6 ساعات، فيما عملت جرافاتالاحتلال على تدمير في البنية التحتية للمخيم، كما دمرت بعضًا من محال المواطنين التجارية.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكريّة كبيرة يرافقها جرافة عسكرية إلى المخيم، وسطتحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم، وشرعت بعمليات تفتيش فيها، ونشرت قناصتها على عدد من الأبنية والمنازل، كما قامتجرافات الاحتلال بعمليات تجريف في عدد من المناطق في الفارعة والمخيم.

واستهدفت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والصحافة بمنطقة وادي ومخيم الفارعة، وشددت من حصارها على المخيم.

كما أقامت قوات الاحتلال عدداً من الحواجز العسكرية في وادي الفارعة وعلى مفرق العشارين ومنطقة كجدة في طوباس، وجميعها مناطقمحيطة بمخيم الفارعة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس واعتقلت الشاب أحمد يحيى سليمان أبو بشارة (25 عامًا)، بعد مداهمة منزلذويه في المدينة بالإضافة إلى تفتيش منازل أخرى في المدينة.