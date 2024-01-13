غزة مقبرة العدو..جيش الاحتلال يعترف بمزيد من الخسائر

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بقتيلٍ إضافي وعدّة إصابات وقعت في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزّة، وذلك في المعارك البرية الدائرة مع المقاومة الفلسطينية وسط القطاع وجنوبه.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، أعلن إعلام الاحتلال أنّ الرقيب أول في احتياط "الجيش"، دان فايدنباوم، والذي كان يعمل ضمن الكتيبة "5037"، قُتل نتيجة إصابةٍ بصاروخٍ مضاد للدبابات في معركةٍ وسط قطاع غزّة.

كما اعترف "الجيش" الإسرائيلي بوقوع 3 إصاباتٍ خطرة بين جنوده، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزّة ووسطه.

وأعلن " الجيش" إصابة ضابط احتياط من الكتيبة "7155" بجروحٍ خطرة، وذلك أثناء مشاركته في معركةٍ جنوبي قطاع غزّة، كما أُصيب جندي في "الاحتياط" تشكيل "646"، وضابط من كتيبة الهندسة "605" بجروحٍ خطيرة، في معارك متفرقة وسط قطاع غزّة.

وبإعلان مقتل الرقيب أول في احتياط الإسرائيلي جنوبي قطاع غزّة، بلغت حصيلة قتلى "جيش" الاحتلال المُعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 521 قتيلاً، بينهم 188 جندياً قُتلوا منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزّة، بحسب وسائل إعلامٍ إسرائيلية.