محققة إصابات مباشرة.. المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع الاحتلال

فلسطين اليوم

أكّدت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مجاهديها عدّة مواقع إسرائيلية وتجمّعات لجنود الاحتلال، اليوم السبت، علىالحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، وإسناداً لمقاومته الباسلة، أعلنت المقاومة الإسلامية، أنّها استهدفت بعد ظهر اليوم، ثكنة‏"برانيت" وحاميتها بالأسلحة الصاروخية، مؤكّدةً أنّ مجاهديها أصابوا الثكنة إصابةً مباشرة، كما استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلالالإسرائيلي في قلعة "هونين" بالأسلحة المناسبة وأكّدوا تحقيق إصابةٍ مباشرة أيضاً.‏

واستهدف ‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضاً، ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في "تلة الطيحات" بالأسلحة الصاروخية.

ورداً على ‏اعتداءات العدو على المنازل والقرى جنوبي لبنان، وآخرها القصف على بلدة يارين، تبّذت ‏المقاومة الإسلامية استهداف مجاهديهامستعمرة ‏"شتولا" الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى إصابة أحد المباني فيها، حسب بيان المقاومة‏.

وباستخدام الأسلحة الصاروخية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة،وحققوا فيه إصابات مباشرة.

وأثناء استهدافها وقصفها للقرى اللبنانية المقابلة، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية دبابة "ميركافا" إسرائيلية متمركزة في موقع المطلة،حيث أوضح بيانٌ مقتضب للمقاومة الإسلامية، أنّ الاستهداف تمّ بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدمير الدبابة ووقوع طاقمها بين قتيلٍوجريح.‏

وتواصل المقاومة الإسلامية عملياتها ضد أهداف إسرائيلية، شماليّ فلسطين المحتلة، دعماً للشعب الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته،ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية.