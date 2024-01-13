صحيفة : المخابرات الأمريكية تجمع معلومات عن قادة "حماس" وتقدمها لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" تواصل جمع معلومات عنكبار قادة حركة "حماس" ومواقع احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة وتقدمها للاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن تشكيل فرقة العمل، جاء بناء على أمر من مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فور عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك من خلال إرسال مذكرة إلى وكالات المخابرات ووزارة الدفاع.

وأفادت الصحيفة أن إحدى أولويات فرقة العمل هي جمع معلومات عن الحالة الجسدية والعقلية للأسرى، ويعمل مدير وكالة المخابراتالمركزية ويليام بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا من أجل إطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون قيد الاحتجاز.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، بحسب الصحيفة "أن واشنطن كثفت جمع المعلومات عن "حماس" من خلال زيادة طلعات المسيرات فوق غزة،وزادت جهود اعتراض الاتصالات بين مسؤولي الحركة".