القوات المسلحة اليمنية تنفذ مناورة عسكرية في صعدة

فلسطين اليوم

نفّذ اللواء "141" مشاة التابع للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، مناورةً عسكرية بعنوان "جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وذلك في المنطقة العسكرية السادسة بمحور البقع، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وشارك في مناورة القوات المسلحة اليمنية عدد من الوحدات العسكرية، منها سلاح الجو المسيّر ووحدات ضد الدروع والقناصة والهندسة والمدفعية، وسلاح المدرعات وقوات المشاة والاتصالات العسكرية ووحدة المهام النوعية.

ونفذت جميع الوحدات المشاركة مهماتها المرسومة في إطار العمليات المسندة إليها بتمكن واقتدار، عكسا مستوى التخطيط والتنسيق والتكامل بين الوحدات حتى تمكنها من السيطرة على مستوطنة العدو الإسرائيلي الافتراضية، وأسر من تبقى من جنود العدو قبل تفجيرها، وفق الإعلام الحربي.

كما أظهرت المناورة العسكرية جانباً من مهارات الوحدات المشاركة وقدراتها المكتسبة من الخبرات الميدانية والدورات العسكرية الخاصة.

وأكدت كلمة عن قوات محور البقع التزامها الكامل دينياً وأخلاقياً وإنسانياً بالوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية، ومحور المقاومة والجهاد في المعركة المقدسة لتحرير كامل فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي.

كذلك شدّدت على إعدادهم للعدو الأميركي والإسرائيلي العدة والعتاد المناسب للمواجهة.