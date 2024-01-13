إصابات بالاختناق ببلدتي دير سامت ويطا في الخليل

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، كما اصيب رعاة اغنام في وادي الجوايا ببلدة يطا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

كما طاردت قوات الاحتلال رعاة الأغنام من عائلة الشواهين واطلقت صوبهم قنابل الغاز السام في وادي الجوايا، ما تسبب بإصابتهم بالاختناق عولجوا ميدانيا.