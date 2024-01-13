تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان المتواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

شارك عشرات الآلاف في تظاهرة حاشدة في عدة مدن حول العالم، وخاصة في أوروبا لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب المدمرة، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي تدخل شهرها الرابع.

وجاب المتظاهرون الشوارع في العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، والعاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، ومدينة أبسالا السويدية، والعاصمة التونسية، دعما للشعب الفلسطيني.

وارتدى معظم المشاركين في المظاهرة "الكوفية" الفلسطينية وحملوا أعلام فلسطين ولافتات مساندة لسكان في غزة، وجاء في بعض اللافتات: "فلسطين حرة، حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، وكذلك "أوقفوا دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لجرائم إسرائيل ضد الإنسانية".

وأكد منظمو احتجاجات لندن أن الهدف من هذه المسيرة الضخمة يبقى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة حيث أشاروا إلى أنهم أصبحوا "يشعرون بقلق متزايد" بشأن الضغوط السياسية التي تمارس على الشرطة.

ودان المتظاهرون ما وصفوه بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي لسكان قطاع غزة، كما طالبوا بمحاسبة إسرائيل على مجازرها بحق المدنيين في القطاع، وشددوا على فتح المعابر ورفع الحصار عن غزة.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.