إصابات وتخريب عدد من المحال التجارية في مخيم الفارعة

فلسطين اليوم

أُصيب أربعة شبان، اليوم السبت، خلال الاقتحام المستمر لمخيم الفارعة جنوب طوباس، منذ أكثر من خمس ساعات.

وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة شبان أصيبوا، بينهم اثنان بالرصاص الحي في اليد مدخل ومخرج، إضافة إلى إصابة ثالثة بشظايا الرصاص الحي في اليد، وإصابة رابعة بالتواء الكاحل نتيجة السقوط.

وأضافت مصادرمحلية، بأن جنود الاحتلال أعاقوا عمل الطواقم الطبية، وقامت دورية عسكرية بصدم مركبة إسعاف، إضافة لقيامهم بإيقاف وتفتيش مركبة إسعاف أخرى.

وتخلل اقتحام المخيم انتشار لمشاة وقناصة الاحتلال، فيما تسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار من داخل المخيم بين الفينة والأخرى، وعملت جرافة الاحتلال على احداث تدمير وأضرار في بعض المحلات التجارية وسط المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم من جهة حاجز الحمرا العسكري، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المخيم، وسط تحليق مكثف من طائرات الاستطلاع.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال تداهم عددا من منازل المواطنين داخل المخيم وتعمل على التخريب في محتوياتها، إضافة إلى أخذ أعداد من الشبان من منازلهم واحتجازهم.

كما كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طوباس، واعتقلت الشاب أحمد يحيى أبو بشارة (25 عاما)، خلال مداهمة منزله، إضافة إلى تفتيش منازل أخرى في المدينة.