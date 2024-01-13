إصابات بالاختناق إثر اقتحام الاحتلال بيت عزاء الشهداء الثلاثة في بلدة إذنا

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بيت عزاء الشهداء إسماعيل ومحمد وعدي أبو جحيشة، ببلدة اذنا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بيت عزاء الشهداء بمنطقة خلة الغزال في البلدة وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام في الهواء، وكسرت الكراسي، وفرّقت المتواجدين واهالي الشهداء وأبلغتهم بمنع إقامة بيت عزاء للشهداء أو رفع الأعلام والرايات.

كما احتجزت قوات الاحتلال المصلين في مسجد النور المحاذي لبيت العزاء قبل أن تطلق سراحهم.

يذكر أن الفتيان محمد عرفات يوسف أبو جحيشة (15 عاما) وعدي إسماعيل يوسف أبو جحيشة (16 عاما) والشاب إسماعيل أحمد يوسف أبو جحيشة (19 عاما)، من بلدة إذنا ارتقوا، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم مساء امس قرب مستوطنة "ادورا" غرب الخليل.