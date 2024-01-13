شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس

فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، جراء تواصل قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته، لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد 20 مواطنا جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منازل المواطنين في منطقة معن شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن 4 مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة قاسم في شارع النفق بمدينة غزة، وأن نحو 20 شخصا ما يزالون في عداد المفقودين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 23700 ، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، وآلاف المفقودين.