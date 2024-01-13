الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

فلسطين اليوم

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز عورتا العسكري جنوب المدينة، وحاجز الـ17 العسكري شمال المدينة، واحتجزت عددا من الشبان عليهما.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت عددا من الحواجز العسكرية المفاجئة قرب مدخل قوصين غربا، وعلى الطريق الالتفافي قرب زواتا، وبين بلدتي عصيرة الشمالية ومنطقة المساكن شمالا، وأعاقت مرور المواطنين وأجرت تفتيشا للمركبات.