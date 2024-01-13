مسيرة في أستراليا ووقفة تضامنية في إندونيسيا دعما لغزة

فلسطين اليوم

تتواصل التحركات الاحتجاجية والتظاهرات العالمية المناصرة لغزة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذ متضامنون مع الفلسطينيين، اليوم السبت، تظاهرة في سيدني الأسترالية، ووقفة تضامنية أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وندّد المشاركون في الوقفة التضامنية، نظمت أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كذلك، شهدت مدينة سيدني الأسترالية مسيرة حاشدة، دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشهدت الفترة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و8 كانون الأول/ديسمبر 2023 لأكثر من 7557 تظاهرة مناهضة للاحتلال عالميا مقابل 602 تظاهرة مؤيدة له، وذلك وفق بيانات معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي.

وحتى بداية العام الحالي، وثق أكثر من 5000 تظاهرة وفعالية مناصرة لغزة وفلسطين في أكثر من 400 مدينة أوروبية ،بحسب الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية.