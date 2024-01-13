الاحتلال يعتقل 5 شبان من مخيم عقبة جبر اثنان منهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 شبان من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، اثنان منهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد فتحي محمد دامو، وعلاء نجوم، أثناء مرورهما على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأوضح براهمة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إيهاب عمران العالم، وسند فايز الظلام، عند الحاجز العسكري جنوب مدينة أريحا، وفارس موسى بنيان ابو داهوك، أثناء رعيه للأغنام في محيط المدينة.